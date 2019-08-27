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На турнир SamaraOpen приедут звезды баскетбола и кино

27 августа 2019 14:51
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Турнир SamaraOpen состоится в пятницу, 30 августа, с 10:00 до 19:00 на площади Куйбышева.
Завтра, 28 августа 2019 года, завершится регистрация на участие в турнире по баскетболу 3х3 SamaraOpen памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В настоящее время заявки подали 254 команды. Турнир SamaraOpen состоится в пятницу, 30 августа, с 10:00 до 19:00 на площади Куйбышева.

Матчи будут проходить на 23 площадках в различных категориях. Ожидается, что нынешний турнир станет самым масштабным по количеству участников. Впервые в этом году игры пройдут в категории «Элит», в которой выступят известные команды. Среди них команды, входящие в ТОП- 35 рейтинга Международной федерации баскетбола FIBA: Inanomo (Москва), двукратный чемпион России, сборные Польши, Литвы, Эстонии, Казахстана, Getto (Латвия) и другие.

В качестве почетных гостей свое участие в SamaraOpen уже подтвердили Олимпийские чемпионы, Вальдемарас Хомичюс, Евгений Гомельский, президент Европейской юношеской баскетбольной лиги Гунтис Шенховс, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, лучший баскетболист России 2001 года Сергей Чикалкин, Заслуженный тренер СССР Сергей Зозулин,

Среди гостей – легендарный олимпийский чемпион Иван Едешко, отдавший решающий пас для победного броска, обеспечившего триумф советской сборной по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. Эти события легли в основу сценария фильма «Движение вверх». Вместе с Иваном Едешко в Самару приедет актер театра и кино, сыгравший роль Ивана Едешко в фильме, Кузьма Сапрыкин.

Накануне турнира, 29 августа, Иван Едешко в СК «Молодежный» проведет мастер-класс для юношеских команд по баскетболу (начало в 17:00, вход свободный). В этот же день в отеле «Ренессанс» состоится судейский семинар по особенностям правил баскетбола 3х3. Лектором выступит арбитр FIBA 3х3, один из самых известных российских судей, Алексей Давыдов. Начало семинара в 16:00.

Традиционно в рамках SamaraOpen состоится «Матч звезд» с участием ветеранов баскетбола, известных политиков, общественных деятелей, бизнесменов, почетных гостей соревнований. Среди них игроки клуба «Самара», актер Кузьма Сапрыкин, бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Артешина, Вальдемарас Хомичюс и другие. Тренерами команд станут Евгений Гомельский, Сергей Зозулин, Иван Едешко, Гунтис Шенховс.

Для участников и гостей спортивного праздника подготовлена разнообразная развлекательная программа: красочная церемония открытия, зона «Баскет-ГТО» (выполняя задания можно заработать баллы и позже обменять их на сувениры), детские площадки, конкурсы по броскам сверху и дальним броскам, DJ – сет. Одним из ярких мероприятий станет шоу летающих баскетболистов: эффектные прыжки на батуте, кульбиты, оригинальные передачи, броски сверху. Завершится турнир концертом группы «Хлеб» (17:00).

Заявки на участие в SamaraOpen можно подать до 23:59 28 августа здесь. Участие в соревнованиях бесплатное, призовой фонд – 1 млн рублей, передает пресс-служба облправительства. 
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