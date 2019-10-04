На трассе стадиона "Самара Арена" стартовали Чемпионат и первенство СО по лыжероллерам
4 октября 2019 17:39
109
В дисциплине - коммандный спринт свободным стилем!
Более 100 участников проверят свои силы на дистанции 1.5 км, передает пресс-служба ГАУ СО УСЦ Чайка.
Фото: пресс-служба ГАУ СО УСЦ Чайка
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1479
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1248
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1552
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8459
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8918
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8598
Спорт в регионе
4 октября 2019 17:39
Более 100 участников проверят свои силы на дистанции 1.5 км. Спорт в регионе
109
4 октября 2019 14:35
Голами за "Крылья" отличились Бахадур Соколов, Владислав Тюрин и Дмитрий Молчанов. Спорт в регионе
177
4 октября 2019 13:24
Перед игрой в "Сочи" главный тренер нашей команды проанализировал победу в прошлом туре РПЛ и оценил предстоящего соперника. Спорт в регионе
168
4 октября 2019 12:59
Команда проведет учебно-тренировочный сбор в Эстонии с 7 по 15 октября. Спорт в регионе
171
4 октября 2019 09:45
С 1 по 3 октября в Самаре проходил традиционный, 14-й по счету, Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. Спорт в регионе
167
3 октября 2019 23:35
Следующие свои матчи «Самара» проведет уже в рамках чемпионата Суперлиги: 11 октября в «МТЛ Арене» наша команда примет МБА. Спорт в регионе
263
3 октября 2019 23:11
Второе по значимости в мире соревнование в любительском кикбоксинге собрало на рингах спорткомплекса села Витязево под Анапой более 1300 файтеров из 27-ми стран. Спорт в регионе
284
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
296
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
292
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
493
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
497
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
668
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
489
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1222
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
884
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1139
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1324
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
748
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2609
Мероприятия