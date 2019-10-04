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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На трассе стадиона "Самара Арена" стартовали Чемпионат и первенство СО по лыжероллерам

4 октября 2019 17:39
109
Более 100 участников проверят свои силы на дистанции 1.5 км.
Сегодня, на трассе стадиона Самара Арена стартовали Чемпионат и первенство Самарской области по лыжероллерам.

В дисциплине - коммандный спринт свободным стилем!

Более 100 участников проверят свои силы на дистанции 1.5 км, передает пресс-служба ГАУ СО УСЦ Чайка. 


Фото:   пресс-служба ГАУ СО УСЦ Чайка
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