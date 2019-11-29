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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На спортивной базе ГАУ СШОР-2 завершено строительство нового эллинга для хранения лодок

29 ноября 2019 17:56
116
В марте из-за обильного снегопада старый ангар был разрушен.
В Сызрани на спортивной базе ГАУ СШОР-2 завершено строительство нового эллинга для хранения лодок.

В марте из-за обильного снегопада старый ангар был разрушен. 

Министром спорта Самарской области Дмитрием Шляхтиным было принято решение по строительству нового эллинга уже в этом году, необходимые средств были найдены, передает пресс-служба минспорта СО. 
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