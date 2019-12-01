На спортбазу сызранской СШОР-2 доставлены 7 новых лодок для отделения гребного спорта
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На их покупку спортшколе были выделены дополнительные средства (общая стоимость 6,5 млн руб).
На днях на базе завершили строительство нового эллинга для размещения лодок, передает пресс-служба минспорта СО.
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