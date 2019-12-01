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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На спортбазу сызранской СШОР-2 доставлены 7 новых лодок для отделения гребного спорта

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На их покупку спортшколе были выделены дополнительные средства (общая стоимость 6,5 млн руб).
Сегодня на спортивную базу сызранской СШОР-2 доставлены 7 новых современных лодок для отделения гребного спорта.

На их покупку спортшколе были выделены дополнительные средства (общая стоимость 6,5 млн руб).

На днях на базе завершили строительство нового эллинга для размещения лодок, передает пресс-служба минспорта СО. 
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