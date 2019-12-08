На матче "Крылья Советов" – "Урал" пройдет чествование "бронзового состава"
8 декабря 2019 13:42
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За полчаса до начала матча в чаше стадиона у сектора А111 пройдет фотосессия двух игроков "бронзового состава" нашего клуба, главный тренер тех "Крыльев" Гаджи Гаджиев откроет матч первым ударом по мячу, а в перерыве встречи у поля стадиона пройдет чествование этой команды.
Как и другие игры 19 тура РПЛ, наш матч пройдет под эгидой федеральной акции "Спорт – норма жизни". Игроков обеих команд на поле выведут дети в тематических футболках, также символикой акции украшена статуэтка, которую вручат лучшему игроку матча.
Запуск зрителей на стадион начинается за часадо матча. Организаторы ожидают на игре порядка 5000 болельщиков.
Матч начнется в 15:00 (время самарское) и будет показан в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" (комментаторы Семен Зигаев и Дмитрий Петров). Также будет доступна радиотрансляция поединка на волнах 104.3 FM "Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов).
Вся информация о транспортной логистике в день матча доступна здесь, передает пресс-служба ФК "КС".
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