На матче "Крылья Советов" – ЦСКА ожидается около 30 000 зрителей
14 июля 2019 13:45
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Эту домашнюю встречу "Крылья" проведут в голубом комплекте формы (форма вратаря черного цвета). Гости сыграют в красном комплекте формы (форма вратаря зеленого цвета).
Организаторы ожидают на матче около 30 тысяч зрителей.
Кассы стадиона "Самара Арена" работают около Gate 2. Для болельщиков ЦСКА работает касса у Gate 1.
Поединок будет показан в прямом эфире телеканала "МАТЧ Премьер" (комментаторы Александр Аксенов и Сергей Дурасов). Также доступна радиотрансляция на "Радио-Самара-Максимум" (комментатор Андрей Миронов).
Информация о развлекательной программе, билетах и движении транспорта доступна здесь , передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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