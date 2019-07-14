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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На матче "Крылья Советов" – ЦСКА ожидается около 30 000 зрителей

14 июля 2019 13:45
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Поединок будет показан в прямом эфире телеканала
Сегодня на "Самара Арене" состоялось предматчевое совещание, посвященное игре 1-го тура РПЛ "Крылья Советов" – ЦСКА. На нем представители команд обсудили вопросы, связанные с проведением поединка, а также представили игровую форму.

Эту домашнюю встречу "Крылья" проведут в голубом комплекте формы (форма вратаря черного цвета). Гости сыграют в красном комплекте формы (форма вратаря зеленого цвета).

Организаторы ожидают на матче около 30 тысяч зрителей.

Кассы стадиона "Самара Арена" работают около Gate 2. Для болельщиков ЦСКА работает касса у Gate 1.

Поединок будет показан в прямом эфире телеканала "МАТЧ Премьер" (комментаторы Александр Аксенов и Сергей Дурасов). Также доступна радиотрансляция на "Радио-Самара-Максимум" (комментатор Андрей Миронов).

Информация о развлекательной программе, билетах и движении транспорта доступна здесь , передает пресс-служба ФК "КС". 




Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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