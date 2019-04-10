На матче "Крылья Советов" - "Рубин" составы команд объявит робот Дима из СамГТУ

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В рамках проведения матча 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Рубин", который состоится на "Самара Арене" 12 апреля в 19:30, составы команд на игру зачитает робот Дима из Самарского государственного технического университета (СамГТУ).Причем замена диктора на робота произойдет впервые и будет приурочена ко Дню космонавтики.Также самарский клуб подготовил в день матча на "Самара Арене" ряд других мероприятий. передает пресс-служба облправительства.