На матче "Крыльев Советов" с "Зенитом" ожидается около 30 000 болельщиков
27 октября 2019 12:46
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Запуск зрителей на стадион начинается за 2 часа до матча.
Матч начнется в 15:00 (время самарское) и будет показан в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" (комментаторы Александр Аксенов и Сергей Кривохарченко). Также будет доступна радиотрансляция поединка на волнах 104.3 FM "Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов)".
Вся информация о транспортной логистике в день матча доступна здесь, передает пресс-служба ФК "КС.
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