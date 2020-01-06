Я нашел ошибку
Главные новости: 
В понедельник он добровольно пришел в полицию.
Сбежавший из части в Забайкалье срочник хотел навестить больную маму
Преступника разыскивает полиция.
Неизвестный с пистолетом дерзко ограбил секс-шоп на юго-востоке Москвы
Соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами.
Казахстан и США подписали соглашение об "открытом небе"
Завтра второй день.
На лыжной базе "Чайка сегодня стартовали гонки на собачьих упряжках
Процесс идет туго — то свидетели не придут, то кого-то из фигурантов в суд не доставят.
В Тольятти судят цыган, укравших безногого инвалида
Тема диалога – реализация нацпроекта «Культура», итоги Года театра, тренды и пути развития региональных театральных сообществ, участие в творческом процессе людей с ОВЗ.
В Самарском художественном музее прошла встреча с народным артистом РФ Сергеем Безруковым
Многие люди считают этот праздник продолжением Нового года, однако это не совсем так.
Священник рассказал о тонкостях празднования Рождества
В Тольятти успешно прошли «Рождественские маневры 2020»
В Тольятти успешно прошли «Рождественские маневры 2020»
сегодня  Понедельник, 6 января, 23:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/01:
USD 61.91
0
EUR 69.38
0.04
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На лыжной базе "Чайка сегодня стартовали гонки на собачьих упряжках

6 января 2020 21:28
112
Завтра второй день.
На лыжной базе "Чайка сегодня стартовали гонки на собачьих упряжках.

Завтра второй день - начало в 9.00 , передает пресс-служба минспорта СО.

Видео здесь.

Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1827
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1590
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1855
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8898
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9232
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9038
Весь список
Спорт в регионе
6 января 2020  21:28
Завтра второй день.
На лыжной базе "Чайка сегодня стартовали гонки на собачьих упряжках
Завтра второй день.  Спорт в регионе
112
6 января 2020  10:42
Баскетбольная Самара переиграла Уралмаш в первом матче полуфинала Кубка России
Баскетбольная «Самара» переиграла «Уралмаш» в первом матче полуфинала Кубка России
Ответный матч состоится в Самаре 13 февраля. Спорт в регионе
217
4 января 2020  20:59
Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.
Сборная России победила команду Швеции в полуфинале МЧМ по хоккею
Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.  Спорт в регионе
544
3 января 2020  23:41
Вместе со своими семьями они осмотрели площадки и приняли активное участие в их работе.
Звезды самарского спорта побывали в "Олимпийской деревне"
Вместе со своими семьями они осмотрели площадки и приняли активное участие в их работе.  Спорт в регионе
498
3 января 2020  19:43
Спортивное мероприятие "Рождественские горки" состоится 6-7 января.
На УСЦ "Чайка" состоятся гонки на собачьих упряжках
Спортивное мероприятие "Рождественские горки" состоится 6-7 января.  Спорт в регионе
624
1 января 2020  21:42
Эта победа стала для россиянина пятой в пяти боях под эгидой PFL.
Российский боец MMA победил американца в битве за миллион долларов
Эта победа стала для россиянина пятой в пяти боях под эгидой PFL.  Спорт в регионе
542
31 декабря 2019  23:02
За три периода спортсмены отправили в ворота соперников шесть шайб, при этом пропустив всего одну.
Российские хоккеисты вышли в 1/4 финала молодёжного ЧМ, обыграв немцев
За три периода спортсмены отправили в ворота соперников шесть шайб, при этом пропустив всего одну.   Спорт в регионе
640
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
928
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
353
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1018
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
949
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
521
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1433
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
598
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1023
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1076
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1343
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2403
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2931
Весь список

Мероприятия
В ночь на Рождество, с 6 на 7 января, в Самаре будет усилена работа общественного транспорта
В Самарской Олимпийской деревне состоялись массовые обливания водой
«Полицейский Дед Мороз» поздравил двух сестренок Алену и Полину из села Приволжья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные