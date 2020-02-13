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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На лыжно-биатлонной трассе «Беркут» в селе Камышла состоятся соревнования по пневмо-биатлону - 2020

13 февраля 2020 20:51
74
Принять участие в стартах могут все любители биатлона, имеющие соответствующую подготовку.
15 февраля на лыжно-биатлонной трассе «Беркут» в селе Камышла Камышлинского района Самарской области пройдут соревнования по пневмо-биатлону.

В 10.45 состоится церемония открытия, в 11.00 - старт забега.

Принять участие в стартах могут все любители биатлона, имеющие соответствующую подготовку. Возрастные группы и дистанции:

– эстафета мужчины (юноши) 4 х 6 км;
– эстафета женщины (девушки) 4 х 3 км.

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию в день соревнований с 08.00 до 10.00.

Организаторами соревнований являются министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий») и Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области.

Основные цели и задачи соревнований: популяризация и развитие биатлона в Самарской области; повышение уровня массовости занятий лыжными гонками и биатлоном в Самарской области; совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение ими опыта участия в соревнованиях.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, участники команд – дипломами и медалями, передает пресс-служба облправительства. 



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