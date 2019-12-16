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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На кубке мира по пауэрлифтингу сызранские спортсмены показали отличные результаты

16 декабря 2019 14:31
134
Юрий Демьянкуч 1 место , Владимир Адамов 2 место.
На кубке мира по пауэрлифтингу, который проходил с 13 по 15 декабря в Долгопрудном , сызранские спортсмены показали отличные результаты!

Юрий Демьянкуч 1 место , Владимир Адамов 2 место и выполнил норматив мастера спорта международного класса! 
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Комментарии


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