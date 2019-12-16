На кубке мира по пауэрлифтингу сызранские спортсмены показали отличные результаты

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На кубке мира по пауэрлифтингу, который проходил с 13 по 15 декабря в Долгопрудном , сызранские спортсмены показали отличные результаты!Юрий Демьянкуч 1 место , Владимир Адамов 2 место и выполнил норматив мастера спорта международного класса!