На кубке мира по пауэрлифтингу сызранские спортсмены показали отличные результаты
16 декабря 2019 14:31
134
Юрий Демьянкуч 1 место , Владимир Адамов 2 место и выполнил норматив мастера спорта международного класса!
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1755
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1520
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1789
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8805
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9170
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8964
Спорт в регионе
16 декабря 2019 15:12
Букмекерские конторы могут иметь статус разрешенных и запрещенных. Первый случай предполагает официальную работу, то есть БК функционирует на территории... Спорт в регионе
22
16 декабря 2019 14:31
Юрий Демьянкуч 1 место , Владимир Адамов 2 место. Спорт в регионе
134
16 декабря 2019 12:16
Он поступил в оперативное управление СШОР №1. Спорт в регионе
286
16 декабря 2019 10:59
Несколько лет у спорткомплекса был другой владелец. Спорт в регионе
183
15 декабря 2019 16:01
Алина Загитова сообщила, что после эфира на Первом канале ей стало приходить много вопросов по поводу завершения карьеры, поэтому она пояснила свои слова. Спорт в регионе
3540
15 декабря 2019 10:53
Соревновались юноши 2005/06 г.р. Спорт в регионе
349
14 декабря 2019 19:24
Тренер выразила уверенность в том, что олимпийская чемпионка 2018 года не будет возобновлять карьеру после паузы. Спорт в регионе
575
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
342
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
327
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
798
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
659
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
594
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
926
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
318
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
591
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
637
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
877
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2073
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2570
Мероприятия