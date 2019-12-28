На чеченском курорте открыли длиннейшую в мире искусственную горнолыжную трассу
28 декабря 2019 20:20
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— Это первая ласточка на курортах Северного Кавказа. Курорт в ближайшие два года невозможно будет узнать, он будет одним из ведущих, и для этого мы сделаем всё возможное, — заявил на церемонии открытия всесезонной трассы первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
Кроме того, республика получила пять новых автобусов-шаттлов, которые позволят доставлять туристов из городов к курортам "Ведучи" и "Кезеной-Ам". Генеральный директор госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев призвал жителей республики активно принимать участие в развитии курорта.
— Тестовый запуск этой трассы позволит принимать горнолыжников целый год. Это очень важно для развития этого вида спорта не только в Чеченской Республике, но и в целом в РФ, — подчеркнул он.
Сейчас всесезонная трасса запущена в тестовом режиме. Отмечается, что турпоток на курорте "Ведучи" стремительно растёт: только в 2019 году он увеличился в пять раз. Уже к 2025 году там планируется построить семь канатных дорог и более 16,5 километра трасс.
Фото из открытых источников
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