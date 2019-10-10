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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На базе клуба "Крылья Советов" началась прошивка поля

10 октября 2019 20:04
69
Немецкая машина укрепляет газон особыми нитями.
После матча с «Сочи» на базе клуба "Крылья Советов" началась прошивка поля.

Газон, которой был уложен к играм @FIFAWorldCup в Самаре, немецкая машина укрепляет особыми нитями.

Это позволит проводить тренировки на хорошем поле и поздней осенью, и ранней весной, передает пресс-служба ФК "КС". 
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