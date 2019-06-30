На базе ФК "Крылья Советов" в дружеском матче сошлись команда правительства СО и ветеранов клуба

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Сегодня здесь в дружеском матче сошлись команда правительства СО и ветеранов клуба.Быстрота реакции, взаимовыручка, умение держать удар и главное командная работа - это важно не только в футболе!Капитаны команд - губернатори ветеран клуба "Крылья Советов", прославленный футболистДва тайма, 40 минут и результат ничья - 5:5. Победила дружба, хорошее настроение, спорт и здоровый активный отдых, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.