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На Кубке России по лёгкой атлетике среди ветеранов 90-летний тольяттинец добавил в свой послужной список еще два рекорда

3 августа 2020 16:33
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Свою серию рекордов ветеран ВОВ Николай Иванович Михайлов намерен продолжить в конце сентября на летнем чемпионате России среди ветеранов в Сочи.
На прошедшем 1 августа в Ярославле Кубке России по лёгкой атлетике среди ветеранов всеобщее внимание привлёк к себе 90-летний тольяттинец Николай Иванович Михайлов.

Изначально соревнования ветеранов находились под угрозой срыва из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. К счастью, к назначенному сроку ограничительные меры в Ярославской области были ослаблены, и ветеранов допустили на стадион «Шинник». Участников съехалось достаточно много – 180 человек. Соскучившиеся по стартам возрастные легкоатлеты с большим энтузиазмом сражались на беговой дорожке, в прыжковых и метательных секторах.

Среди них выделялся старожил ветеранского легкоатлетического спорта России, 76-кратный чемпион страны по лёгкой атлетике среди ветеранов Николай Михайлов. В январе жителю Портпосёлка исполнилось 90 лет. Его дебют в старейшей категории состоялся в марте, в Пензе, на чемпионате России в закрытом помещении. Тогда Николай Иванович установил три рекорда России в категории М90, учитывая, что никто из мужчин до него в этой возрастной группе в России не выступал. А первой женщиной – участницей чемпионата России в данной категории стала три года назад землячка Михайлова – Александра Демьяновна Зеленина из села Красный Яр.

В Ярославле тольяттинец добавил в свой послужной список ещё два ветеранских рекорда. Он пробежал дистанцию 100 м за 31,59 секунды. Затем отправился в затяжной путь на пятикилометровую дистанцию. Бежал не спеша, показал результат 46 минут 5 секунд. Но время не имело особого значения. Как сообщил сопровождавший Михайлова в поездке председатель Совета ветеранов спорта г. Тольятти Сергей Кондратьев, весь стадион аплодировал на финише суперветерану! А золотые медали победителю Кубка России вручил олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, уроженец Ярославля Максим Тарасов. Свою серию рекордов ветеран ВОВ Николай Иванович Михайлов намерен продолжить в конце сентября на летнем чемпионате России среди ветеранов в Сочи.

Ещё одна тольяттинка Ольга Гурциева успешно дебютировала в толкании ядра после 40-летнего соревновательного перерыва. Она заняла третье место в категории Ж60 с результатом 6 м 65 см. Самарец Михаил Троценко стал серебряным призёром в беге на 5000 м в группе М60 со временем 20 минут 4 секунды, передает пресс-служба администрации Тольятти. 



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Комментарии


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