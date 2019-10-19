На Кубке Европы по ачери-кроссу тольяттинка бежала и стреляла лучше всех
19 октября 2019 14:38
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В соревнованиях среди женщин золотую медаль завоевала спортсменка из Тольятти Ольга Уколова, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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