На Грушинском фестивале ветераны "Крыльев Советов" сыграли с командой бардов

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Игра получилась яркой и обильной на голы. Основное время завершилось вничью – 3:3, а в серии пенальти "Крылья" были точнее – 5:3.За ветеранов "Крыльев" на поле вышли Андрей Резанцев, Раиф Сибгатуллин, Валерьян Панфилов, Юрий Галкин, Александр Иванушкин, Николай Щукин, Равиль Валиев, а также председатель Совета Директоров ПФК "Крылья Советов" Александр Фетисов и заместитель руководителя Администрации губернатора Дмитрий Кочергин.Главным арбитром матча стал ветеран "Крыльев" Виктор Япрынцев.Комментировал матч известный шоумен и телеведущий Сергей Белоголовцев.После игры все участники матча получили памятные медали из рук российского музыканта Алексея Кортнева, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"