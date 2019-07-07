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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На Грушинском фестивале ветераны "Крыльев Советов" сыграли с командой бардов

7 июля 2019 15:45
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Игра получилась яркой и обильной на голы.
На 51-м Грушинском фестивале авторской песне состоялся традиционный товарищеский матч между ветеранами футбольного клуба "Крылья Советов" и командой бардов.

Игра получилась яркой и обильной на голы. Основное время завершилось вничью – 3:3, а в серии пенальти "Крылья" были точнее – 5:3.

За ветеранов "Крыльев" на поле вышли Андрей Резанцев, Раиф Сибгатуллин, Валерьян Панфилов, Юрий Галкин, Александр Иванушкин, Николай Щукин, Равиль Валиев, а также председатель Совета Директоров ПФК "Крылья Советов" Александр Фетисов и заместитель руководителя Администрации губернатора Дмитрий Кочергин.

Главным арбитром матча стал ветеран "Крыльев" Виктор Япрынцев.

Комментировал матч известный шоумен и телеведущий Сергей Белоголовцев.

После игры все участники матча получили памятные медали из рук российского музыканта Алексея Кортнева, передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   пресс-служба ФК "КС"

 
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