На Cпартакиаде пенсионеров России команда Самарской области заняла второе место
29 августа 2019 14:31
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Спартакиада пенсионеров России – самое масштабное в Европе спортивное мероприятие для лиц старшего возраста, которое проходит с 2014 года по инициативе Министерства спорта РФ и Союза пенсионеров России. Соревнования проводятся среди спортсменов-любителей: мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. По правилам участники не должны иметь звание выше кандидата в мастера спорта. Финалу предшествуют масштабные отборочные соревнования в регионах. В этом году спартакиада стала рекордной по числу участников: в отборочных турах участвовали более 90 тысяч человек.
На спартакиаде – 2019 были разыграны награды в 6 видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 метров и комбинированная эстафета), плавание (50 метров), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс. Первое место в командном зачете завоевала Республика Башкортостан, второе – Самарская область, третье – Омская область. Такой высокий результат самарская команда показала впервые.
Кроме того, самарская команда заняла первое место в комбинированной эстафете. В личном первенстве лучшие результаты показали Михаил Троценко (второе место в легкой атлетике), Софья Щепеткова (пятое место в легкой атлетике), Ирина Ушакова (шестое место в шахматах).
Полный состав сборной команды Самарской области: Полудняков Владимир Алексеевич, Герасимов Геннадий Сергеевич, Щербаков Валерий Константинович, Троценко Михаил Иванович, Удалова Татьяна Владимировна, Ушакова Ирина Евгеньевна, Малоземлина Валентина Евгеньевна, Щепеткова Софья Зефировна, руководитель делегации – Баранова Галина Георгиевна.
«От всей души поздравляю нашу команду! Великолепный результат, которым мы гордимся! Такие люди – пример для всех нас, они мотивируют остальных приобщаться к спорту. Сегодня перед нами стоит задача по увеличению числа жителей региона, систематически занимающихся спортом, в том числе, среди населения старшего возраста. И наши земляки, ставшие серебряными призерами Спартакиады, это пример того, что заниматься спортом можно в любом возрасте. Необязательно выигрывать медали – главное вести активный образ жизни и заботиться о своем здоровье», – отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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