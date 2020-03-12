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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На "Чайке" пройдет зимний фестиваль комплекса ГТО

12 марта 2020 15:50
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В них примут участие жители региона в возрасте 18-49 лет (VI-VIII ступени комплекса ГТО).
14 марта на территории ГАУ СО УСЦ «Чайка» состоятся соревнования в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В них примут участие жители региона в возрасте 18-49 лет (VI-VIII ступени комплекса ГТО).

В рамках регионального этапа пройдут соревнования по зимней комплексной эстафете ГТО и перетягиванию каната.

Победители и призеры командного и личного первенства будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами министерства спорта Самарской области.

Организаторами фестиваля являются министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».

Открытие фестиваля — в 10:30, передает пресс-служба минспорта СО. 
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