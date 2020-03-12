На "Чайке" пройдет зимний фестиваль комплекса ГТО

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В рамках регионального этапа пройдут соревнования по зимней комплексной эстафете ГТО и перетягиванию каната.Победители и призеры командного и личного первенства будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами министерства спорта Самарской области.Организаторами фестиваля являются министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».Открытие фестиваля — в 10:30, передает пресс-служба минспорта СО.