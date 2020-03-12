НХЛ приостанавливает регулярный чемпионат из-за коронавируса

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— В свете продолжающихся событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами на селекторном совещании Национальная хоккейная лига объявляет о приостановке сезона 2019/2020 начиная с сегодняшних игр, — говорится в сообщении одной из главных спортивных лиг Северной Америки.В организации допустили, что игроков могут начать тестировать на предмет заражения новым коронавирусом, поскольку игрок НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) получил положительный результат, а лиги делят между собой раздевалки и прочие помещения.— Мы будем продолжать следить за всеми медицинскими рекомендациями и будем поощрять наших игроков и других членов сообщества НХЛ принимать все разумные меры предосторожности — в том числе самокарантин. Наша цель состоит в том, чтобы возобновить игру, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы могли завершить сезон и разыграть кубок Стэнли, — отметили в лиге.В НХЛ поблагодарили болельщиков за терпение и пожелали им здоровья.Фото © NHL/Лайф