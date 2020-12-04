«Мы строим новую команду», - Дмитрий Азаров прокомментировал перемены в футбольном клубе «Крылья советов»

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В ближайшие дни будет утвержден новый состав Совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом рассказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Росси-24.Самара». Он отметил, что сейчас ведется большая работа по перестройке не только самой команды, но и управленческой, финансовой политики клуба.

«Люди ждут качественной игры на высоком уровне, все болельщики нашего клуба мечтают, чтобы он вернулся в высший дивизион. Сегодня мы строим новую команду: вы видите много молодых игроков, тренер сегодня в команде, который умеет работать именно с молодыми игроками, в том числе c самарскими воспитанниками», – подчеркнул Глава региона.

Изменения затронут и управленческую структуру: в ближайшие дни пройдет собрание акционеров, где будет утвержден новый состав Совета директоров. В частности, Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов перестанет совмещать пост председателя Совета директоров клуба с основной работой.

«Александр Борисович курирует весь социальный блок в Правительстве, и сейчас он должен быть на передовой борьбы с новой инфекцией. В фокусе его внимания должна быть система здравоохранения, а не футбол. Отвлекаться ему сейчас точно не нужно, – сказал Губернатор. – Мы понимаем: чтобы обеспечить эффективность деятельности клуба, туда надо внедрять управленческие решения, которые сегодня действуют в эффективном бизнесе. Поэтому Cовет директоров обновится, туда войдут управленцы высочайшего уровня. Мы будем внедрять бизнес-управление в клубе, потому что «подпитка» бюджетными средствами, которая длилась годами, расслабляет».

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что модель, при которой большую часть средств бюджета клуба будут составлять частные инвестиции, а не дотации из региональной казны, простимулирует как руководство, так и игроков клуба к более эффективной работе.

«Сейчас бизнес-процессы будут внедряться в управление клубом, жесткий контроль финансирования, и жить клуб будет по средствам. При этом, конечно, если команда будет показывать результат, мы точно найдем возможность ее поддержки: мы долгое время занимались формированием пула благотворителей, которые клуб поддержат, и хочу сказать, что за эти годы внебюджетная часть финансирования команды значительно возросла. Рассчитываю, что следующий год будет переломным в этом вопросе, – пояснил Глава региона. – У нас есть договоренности с очень крупными компаниями о поддержке клуба, у нас есть компании, которые уже поддерживают клуб и будут свое участие расширять».