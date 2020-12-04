«Мы строим новую команду», - Дмитрий Азаров прокомментировал перемены в футбольном клубе «Крылья советов»

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом пациенты с тяжелым состоянием проходят все необходимые исследования в течение 20 минут
Время ожидания пациентов в главном ковид-госпитале региона сократилось в 2-3 раза
В Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел экспертную лекцию для победителей конкурса «Лидеры России. Политика».
Дмитрий Азаров поделился управленческим опытом с победителями конкурса «Лидеры России. Политика»
В 2020 году конкурс проводится по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому».
До 8 декабря продлён приём заявок на областной журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. 
Леонид Симановский: СО выделены допсредства на стимулирующие выплаты и на оплату отпусков медикам, участвующим в борьбе с COVID-19
3 декабря состоялось общественное обсуждение проекта бюджета министерства транспорта и автомобильных дорог СО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Общественные эксперты одобрили финансирование дорожных работ в Самарской области в 2021 году
В ноябре в регионе проводились рейды. Оборудование внутри домов и квартир проверяли сотрудники ГЖИ, управляющих компаний и газовых служб.
Подведены итоги месячника по безопасному использованию газового оборудования
Серия встреч с участием предпринимателей и контролирующих органов власти проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова.
Слаженные действия региональных властей направлены на снижение административных барьеров для бизнеса
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества вуза и горадминистрации.
Ректор СамГУПС обсудил с главой департамента транспорта Самары перспективы взаимодействия
Самара  -14 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.25
-0.95
EUR 90.26
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Помогать - это по-самарски: в ГБУЗСО №10 переданы 7 000 масок и 250 л дезсредства «Анолит»
Полицейские в Самарской области проводят операцию "Должник"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Мы строим новую команду», - Дмитрий Азаров прокомментировал перемены в футбольном клубе «Крылья советов»

4 декабря 2020 14:58
421
В ближайшие дни будет утвержден новый состав Совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов».

В ближайшие дни будет утвержден новый состав Совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом рассказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Росси-24.Самара».  Он отметил, что сейчас ведется большая работа по перестройке не только самой команды, но и управленческой, финансовой политики клуба.

«Люди ждут качественной игры на высоком уровне, все болельщики нашего клуба мечтают, чтобы он вернулся в высший дивизион. Сегодня мы строим новую команду: вы видите много молодых игроков, тренер сегодня в команде, который умеет работать именно с молодыми игроками, в том числе c самарскими воспитанниками», – подчеркнул Глава региона.

Изменения затронут и управленческую структуру: в ближайшие дни пройдет собрание акционеров, где будет утвержден новый состав Совета директоров. В частности, Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов перестанет совмещать пост председателя Совета директоров клуба с основной работой.

«Александр Борисович курирует весь социальный блок в Правительстве, и сейчас он должен быть на передовой борьбы с новой инфекцией. В фокусе его внимания должна быть система здравоохранения, а не футбол. Отвлекаться ему сейчас точно не нужно, – сказал Губернатор. – Мы понимаем: чтобы обеспечить эффективность деятельности клуба, туда надо внедрять управленческие решения, которые сегодня действуют в эффективном бизнесе. Поэтому Cовет директоров обновится, туда войдут управленцы высочайшего уровня. Мы будем внедрять бизнес-управление в клубе, потому что «подпитка» бюджетными средствами, которая длилась годами, расслабляет».

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что модель, при которой большую часть средств бюджета клуба будут составлять частные инвестиции, а не дотации из региональной казны, простимулирует как руководство, так и игроков клуба к более эффективной работе.

 «Сейчас бизнес-процессы будут внедряться в управление клубом, жесткий контроль финансирования, и жить клуб будет по средствам. При этом, конечно, если команда будет показывать результат, мы точно найдем возможность ее поддержки: мы долгое время занимались формированием пула благотворителей, которые клуб поддержат, и хочу сказать, что за эти годы внебюджетная часть финансирования команды значительно возросла. Рассчитываю, что следующий год будет переломным в этом вопросе, – пояснил Глава региона. – У нас есть договоренности с очень крупными компаниями о поддержке клуба, у нас есть компании, которые уже поддерживают клуб и будут свое участие расширять». 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
3608
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018.ЧМ-2018
3049
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира.ЧМ-2018
2975
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9803
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10281
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
10083
Весь список
Спорт в регионе
4 декабря 2020  14:58
В ближайшие дни будет утвержден новый состав Совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов».
«Мы строим новую команду», - Дмитрий Азаров прокомментировал перемены в футбольном клубе «Крылья советов»
В ближайшие дни будет утвержден новый состав Совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Спорт в регионе
421
3 декабря 2020  22:45
В "Крыльях Мечты" занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Сергей Корниленко посетил праздник "Крыльев Мечты", Видео
В "Крыльях Мечты" занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Спорт в регионе
472
3 декабря 2020  22:43
К 26-му туру ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" занимают четвертую строчку турнирной таблицы с 52 очками.
В субботу "Крылья" проведут заключительный матч в 2020-м году
К 26-му туру ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" занимают четвертую строчку турнирной таблицы с 52 очками. Спорт в регионе
531
Весь список
Спортивные достижения
17 ноября 2020  16:54
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта.
Договорные матчи сегодня
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта. Спортивные достижения
921
8 ноября 2020  08:30
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
Европейская футбольная ассоциация запретила проводить футбольные матчи национальных сборных, а также клубов на территории Азербайджана и Армении. Спортивные достижения
661
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол.Спортивные достижения
4399
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1132
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1036
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1193
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
760
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1005
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2214
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2608
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3411
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3681
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3720
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5333
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
7957
Весь список
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд
4 декабря 2020  13:43 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд
В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых за тридцать лет.  Экономика региона
144
Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19
4 декабря 2020  13:30 
Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19
​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23399 случаев коронавируса. Здравоохранение
192
Рост продолжается: за сутки на 4 декабря выявлены 266 заболевших коронавирусом в Самарском регионе
4 декабря 2020  12:41 
Рост продолжается: за сутки на 4 декабря выявлены 266 заболевших коронавирусом в Самарском регионе
За сутки умерли еще четверо больных. Здравоохранение
246
Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
4 декабря 2020  11:18 
Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
Он бездефицитный, расходы равны доходам и составляют 15 млрд 164 млн руб. Экономика региона
164
НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
200
Весь список
Акценты
В прокуратуре Самары организована горячая линия
4 декабря 2020  12:50 
В прокуратуре Самары организована горячая линия
Также можно обратиться в ведомство лично. Социум
135
НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
198
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
3 декабря 2020  18:29 
Дмитрий Азаров и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Экономика региона
446
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
405
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
869
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2029
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
127
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
402
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
547
Весь список