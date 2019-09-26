Молодёжка "Крыльев" сыграет с "Тамбовом" на основном поле "Металлурга"

98

Начало встречи – в 17:00. Вход бесплатный.Игра будет показана в прямом эфире на нашем YouTube-канале.На данный момент "Крылья Советов" находятся на 5 строчке турнирной таблицы молодежного первенства и опережают "Тамбов", занимающий 8 место, на 2 очка.Эта встреча между "Крыльями" и "Тамбовом" будет первой в рамках молодежного первенства, передает пресс-служба ФК "КС".