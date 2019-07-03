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Молодежный состав "Крыльев Советов" в контрольном матче проиграл "Ладе" из Димитровграда - 0:5

3 июля 2019 20:20
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Уже в первом тайме гости создали голевой задел, дважды поразив ворота Никиты Пищулина.
В рамках подготовки к молодежному Первенству РПЛ резервисты "Крыльев" провели очередной контрольный матч.

В среду вечером на втором поле "Металлурга" самарцы встретились с "Ладой" из Димитровграда.

Итог встречи – крупное поражение самарской команды со счетом 0:5.

Уже в первом тайме гости создали голевой задел, дважды поразив ворота Никиты Пищулина.

Во втором тайме "Лада" нарастила игровой темп и еще трижды смогла развить успех. У "Крыльев", состав которых только формируется, были свои моменты, но подвела реализация.

Свой следующий контрольный поединок подопечные Владимира Кухлевского проведут 6 июля в Казани с молодежным составом "Рубина", передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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3 июля 2019  20:20
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