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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Молодежный состав "Крыльев Советов" разгромил пензенский "Рубин" - 5:0

1 июля 2019 17:55
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По дублю оформили Константин Шамаев и Андрей Сырескин. Еще один гол на счету Александр Босова.
Молодежный состав "Крыльев Советов" провел контрольную игру с пензенским клубом "Рубин". Матч прошел в городе Кузнецк.

Перед игрой игроки и тренерский штаб "Крыльев" приняли участие в мастер-классе для местных юных футболистов.

Также главный тренер самарской команды Владимир Кухлевский вручил памятную футболку мэру Кузнецка – Сергею Златогорскому, который является давним болельщиком "Крыльев".

Матч завершился крупной победой "Крыльев" со счетом 5:0.

По дублю оформили Константин Шамаев и Андрей Сырескин. Еще один гол на счету Александр Босова.

Свой следующий контрольный матч самарцы проведут 3 июля на стадионе "Металлург" с "Ладой" из Димитровграда, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:    пресс-служба ФК "КС"

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1 июля 2019  17:55
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