Молодежный состав "Крыльев Советов" разгромил пензенский "Рубин" - 5:0
1 июля 2019 17:55
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Перед игрой игроки и тренерский штаб "Крыльев" приняли участие в мастер-классе для местных юных футболистов.
Также главный тренер самарской команды Владимир Кухлевский вручил памятную футболку мэру Кузнецка – Сергею Златогорскому, который является давним болельщиком "Крыльев".
Матч завершился крупной победой "Крыльев" со счетом 5:0.
По дублю оформили Константин Шамаев и Андрей Сырескин. Еще один гол на счету Александр Босова.
Свой следующий контрольный матч самарцы проведут 3 июля на стадионе "Металлург" с "Ладой" из Димитровграда, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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