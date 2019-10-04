Молодежка "Крыльев" в гостях обыграла "Сочи" - 3:2
4 октября 2019 14:35
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Матч начался с атакующего преимущества хозяев поля, однако к середине первого тайма самарцы адаптировались и перехватили инициативу. На 26 минуте подачу Киселева замкнул Соколов и вывел "Крылья" вперед. Через 12 минут Тюрин оказался на ударной позиции в 10 метрах от ворот и удвоил преимущество. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
В самом начале второго тайма Молчанов довел счет до крупного - 3:0, однако после этого "Сочи" снова отобрали инициативу у "Крыльев" и смогли забить два ответных гола. В результате концовка игры получилась напряженной - несколько раз самарскую команду спас голкипер Данила Бельтюков.
Итог встречи - 3:2 в пользу "Крыльев". Самарцы набирают 20 очков и продолжают борьбу за призовые места в турнирной таблице.
Следующую игру резервисты "Крыльев Советов" проведут также в гостях - с "Оренбургом", передает пресс-служба ФК "КС".
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