Молодежка "Крыльев" уступила "Рубину" – 0:2
25 июня 2019 19:22
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"Крылья Советов"-м – "Рубин"-м – 0:2 (0:2)
Самара. Стадион "Металлург", передает пресс- служба ФК "КС".
Фото: пресс- служба ФК "КС"
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