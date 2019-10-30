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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Миодраг Божович претендует на звание лучшего тренера октября

30 октября 2019 14:29
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РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру октября.
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру октября, сообщает «СО» ОНЛАЙН со ссылкой на sports. ru. В него вошли пять человек: Сергей Семак («Зенит»), Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»). «Зенит» набрал 9 очков в октябре и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

В активе «Локомотива» и «Крыльев Советов» по 6 очков в трех матчах, команды идут на третьем и восьмом месте в таблице соответственно. «Краснодар» набрал 5 очков, команда Матвеева занимает пятое место. Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков набрал 4 очка в двух матчах в октябре, что позволило команде подняться на 13-е место.

Ранее Миодраг Божович был дисквалифицирован на пять матчей РПЛ (два из них — условно). 51-Главный тренер был наказан за удаление, которое он получил за участие в массовой потасовке на поле в концовке матча 13-го тура с «Оренбургом» (1:0). 
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