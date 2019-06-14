Миодраг Божович останется главным тренером ФК "Крылья Советов"
14 июня 2019 15:46
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Спортивный директор ФК "Крылья Советов" Александр Шикунов отправлен в отставку.
В сезоне-2018/19 в Российской премьер-лиге "Крылья Советов " заняли 13-е место, сохранив место в элитном дивизионе благодаря общей победе в стыковочных матчах с "Нижним Новгородом" (3:1, 0:1).
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