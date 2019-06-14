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Миодраг Божович останется главным тренером ФК "Крылья Советов"

14 июня 2019 15:46
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В сезоне-2018/19 самарский клуб занял 13-е место в чемпионате России.
Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов", передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов на пресс-конференции, посвященной открытию VII Российско-Китайских молодежных летних игр.

Спортивный директор ФК "Крылья Советов" Александр Шикунов отправлен в отставку.

В сезоне-2018/19 в Российской премьер-лиге "Крылья Советов " заняли 13-е место, сохранив место в элитном дивизионе благодаря общей победе в стыковочных матчах с "Нижним Новгородом" (3:1, 0:1). 
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