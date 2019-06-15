Миодраг Божович: У нас очень преданные болельщики
15 июня 2019 12:49
88
Сезон команда закончила в зоне стыковых матчах, где оказалась сильнее «Нижнего Новгорода» и сохранила прописку РПЛ. Корреспондент Sport24 Артем Калинин встретился с Божовичем в Самаре.
— Как случилось, что команда с таким серьезным составом, как «Крылья», вынуждена была бороться за выживание?
— Единственная причина — травмы. У нас после второго весеннего тура выбыл Чичерин, до возобновления сезона получил травму Виталий Денисов. После выпали Джано, Самедов, Корниленко и Канунников. Долго был травмирован Паул Антон. Плюс Рабиу пришел [зимой из «Анжи»] неготовым физически, играл по тайму. Он, конечно, много помогал, но сыграет тайм — и просит замену. Потом сыграет 60 минут — и снова на замену. А многе спрашивали меня, почему я меняю его. Так потому что он просит. Я не глупый, чтобы менять футболиста, который хорошо играет.
Так что просто взгляните на фамилии травмированных. Это отличные игроки.
— «Крыльям» не хватило длины скамейки или ее уровня?
— Про тех, кто играл в конце сезона, ничего плохого сказать не могу. Ребята бились, но нам не хватало сыгранности. Постоянно меняли состав, и сыграться было трудно. Ни в чей адрес не могу сделать упрек в отсутствии желания или еще чего-то.
— В концовке чемпионата вы почти не появлялись на публике, ушли в подполье. Что чувствовали в тот период?
— Страх. Очень боялся, что «Крылья» могут вылететь. Это было бы плохо, прежде всего, для людей в Самаре. У нас очень преданные болельщики. Думаю, если бы было полегче добираться до арены, на каждом матче «Крыльев Советов» собирались бы полные трибуны.
Я очень сильно волновался, переживал и чувствовал себя нехорошо. Но зато сильно похудел, ха-ха. Сбросил около 15 килограмм за то время, что работаю в «Крыльях». А похудеть с Самаре тяжело, потому что еда очень вкусная.
— В первом стыковом матче «Нижний Новгород» имел преимущество, но проиграл. Во втором «Крылья» задавили соперника, но тоже проиграли. В чем причина?
— Не соглашусь с вами по первой игре. В первые 15 минут в Нижнем у нас было три стопроцентных момента. Обе игры мы были гораздо лучше «Нижнего Новгорода». Можно взглянуть на статистику. Думаю, разница там будет очевидна. В самарском матче у нас было 23 удара, а сколько у соперника?
Вообще я уже играл стыки с «Ростовом» и один раз в Сербии. Это просто другой турнир. Ты должен сохранить то, что имеешь. В стыках невозможно ничего выиграть: ты бьешься за свое место, можно только проиграть. Психологически это очень трудно. Почти все игроки, что играли у нас в стыках, были без контрактов. Они что-то подписывали дополнительно, чтобы играть после окончания сезона. Спасибо им. Парни молодцы!
— Как настроить игроков на такие матчи?
— Они профессионалы. Ребята сами настраивались. Настраивать надо людей, которые работают бесплатно. А тех, кто работает за деньги, нет смысла. Они должны выходить на поле и биться за то, что у них есть. И меня как тренера не надо настраивать и благодарить. Если вы будете строить себе дом, а я приеду помочь, нужно сказать мне «спасибо». А если я за свою работу получаю зарплату, зачем еще благодарить?
— Глава Самарской области Дмитрий Азаров на форуме в Петербурге сказал, что с вами проведут переговоры по поводу дальнейшей работы в клубе. Уже пообщались?
— Мы встретились и поговорили с Василисом Зиакисом, который курирует футбол в Самарской области, и со спортивным директором Геннадием Голубиным. Пообщались нормально. Меня спросили, есть ли желание работать. Я ответил: «Почему нет». Так что у нас был короткий разговор. Я просто подтвердил свое желание работать в клубе.
— При этом клуб покинул Александр Шикунов, который привел вас в «Крылья». Обсудили с ним его уход?
— Да, поговорили с Александром. Что у нас не получилось? Мы должны были не просто сохранить прописку до стыковых матчей, но и попасть в десятку. Но когда в команде столько травм — шесть игроков основы — было очень тяжело выполнить это. Нам пришлось биться за выживание. Слава богу, спаслись, но возникли очень большие трудности.
Шикунов мой товарищ. Он им был и будет. Он очень хороший спортивный директор. Но такое решение приняло руководство.
— Вы говорили о еврокубках в Самаре. Как считаете, как скоро «Самара Арена» может принять матч евротурнира с участием «Крыльев»?
— Думаю, скоро это не случится. Очень трудно. Все зависит от усиления. Выстрелить на один-два матча может любой. Но чтобы в течение долгого времени хорошо играть и давать результат, нужна очень сильная команда. Посмотрите на первую пятерку чемпионата. Как попасть туда, если нет очень серьезных денег?
— ЦСКА с не самым большим бюджетом это удается регулярно.
— У ЦСКА есть серьезный хозяин серьезный, который долго занимается клубом. У них большие традиции. Сравнивать Самару и ЦСКА тяжело. В «Крыльях» тоже есть традиции, но ЦСКА — это ЦСКА. Даже в СССР это была серьезная команда.
— Что вам понравилось в Самаре за эти несколько месяцев?
— Прежде всего стадион и условия для работы. «Крылья» не заслуживают каждый год быть в «болоте». Для этого есть несколько причин. Первая — большой регион. Вторая — спортивный город. Сколько живу в Самаре, много гуляю, смотрю вокруг: народ занимается спортом, своим здоровьем. И третья — здесь очень любят футбол. Меня постоянно узнавали на улице, тепло встречали, желали много хорошего. Уже освоился в Самаре, и мне тут очень нравится.
— Вы уже упомянули, что у многих футболистов закончились контракты. Трансферную политику на лето с руководством обсудили?
— Да, в разговоре с Голубиным подняли этот вопрос. Какие-то планы и наметки есть. А что получится в итоге, увидим.
— Недолго поиграл в «Крыльях» Александр Самедов. Сейчас он свободный агент. Продолжит ли он выступление в Самаре?
— Александр — отличный игрок и порядочный человек. Он показал, что может нам помочь. Я хотел бы, чтобы Самедов остался. Но зависит все не от меня. Это вопрос его переговоров с клубом.
— «Крылья» арендовали у «Спартака» Ананидзе и Тимофеева. Хотели бы вновь поработать с ними?
— Да, но, одного моего желания, как я уже сказал, мало. Качества Джано мне известны, Тимофеев сыграл очень здорово и много помогал нам.
— Рамиль Шейдаев, также как и Денисов, стал свободным агентом. Останутся ли они в команде?
— У Рамиля есть желание остаться. Но его желание и мое — это одно, а деньги — другое. Все зависит от условий.
В общем, давайте пока подождем с трансферами, мы ведь еще не вышли из отпуска.
— С пришедшим в команду зимой Самедовым вы знакомы еще по временам «Москвы». Вспоминаете тот период своей карьеры?
— Да, и потому с Сашей мне легко работать. Повторю, он порядочный человек, ведет здоровый образ жизни, потому так долго играет на высоком уровне. Счастлив, что работал с ним и что знаю его как человека.
Иногда чуть-чуть вспоминаем о «Москве». Никогда не забуду ту команду. Это один из лучших клубов, где я когда-либо работал. «Амкар» и «Москва» — два великолепных клуба, где у меня было много хороших моментов. Отличный период в «Ростове», хорошее время в Туле. Везде, где я работал, оставлял кусочек своей души. Но «Амкар» и «Москва» стоят особняком. Это память на всю жизнь.
— Именно память, потому что оба клуба прекратили существование. Вы где-то кроме России сталкивались с подобным?
— Очень редко слышал про такие вещи где-то еще. В России есть проблема: большое количество клубов финансируется из бюджета регионов. Это трудно.
Надо, чтобы клубы были или частными, или акционерными обществами. Посмотрите на «Краснодар» или «Спартак» или ЦСКА. Это клубы, у которых не будет больших проблем. Почти все остальные — бюджетные. Трудно, когда нет хозяина.
Помню, когда президентом «Амкара» был Валерий Чупраков, там все было как в сказке. И клуб был хороший, и людей на трибунах было много. Никаких проблем.
— Но ту же «Москву» финансировал «Норникель».
— Финансировал, но не был хозяином клуба. Это была просто компания, которая давала деньги. С президентом Игорем Дмитриевым у нас никаких проблем никогда не возникало. Когда «Москву» закрывали, деньги были. Вопрос был не в них. Лично мне очень жаль, что команду с таким названием закрыли. Клуб у нас тогда был просто шикарный.
— С кем-то из бывших игроков «Москвы» встречаетесь или поддерживаете контакт?
— С Бракамонте встречался уже очень давно. Крунича однажды случайно встретил в аэропорту. Самедов тут в Самаре. Набабкина встречаю на матчах против ЦСКА. Епуряну видел пару раз. Вукича как-то встретил в Белграде. Якубко два года назад приезжал смотреть матч «Црвены Звезды», когда я руководил командой. Жевнова увидел во время матча с «Зенитом». Ах, ну Григалава тогда был у нас совсем молодой. Все хорошие ребята, хорошие воспоминания.
— В России за последние девять лет прекратили существование множество клубов премьер-лиги. Но лигу сейчас хотят снова расширять до 18 команд. Правильно ли это?
— Думаю, правильно. Россия большая страна. Клубам нужно больше игр. Надо играть постоянно по два матча в неделю, чтобы команды, выступающие в Европе, привыкали к такому режиму. Это важно для укрепления позиций страны. Для футбола и заработка денег.
Поэтому, думаю, 18 команд — это нормально. Но надо, чтобы у клубов было стабильное финансирование. Россия может выдержать даже 20 команд в лиге. Но 18 — оптимально. Надо двигаться в направлении частного владения.
— То есть примеры «Сатурна», «Амкара», Тосно», «Анжи» вас не пугают?
— Смотрите, в России прошел чемпионат мира. Вы видите, какие сейчас стадионы, как выглядит трансляция с них. Я помню «Металлург» и вижу «Самара Арену», помню старый аэропорт в Самаре и вижу, какой он сейчас. Футбол — большой бизнес. И он принес огромную пользу и стране, и городам, где были матчи.
Вы знаете, как думали о России до чемпионата мира. Никто не знал страну до турнира на самом деле. Люди, которые приехали, увидели, что медведи не гуляют по улицам. Поверьте, Самара 2008 года, когда я приезжал сюда с «Амкаром», и Самара в 2019 году — два разных города.
— Еще один важный вопрос повестки дня российского футбола — изменение лимита. Как было бы вам как тренеру удобнее работать?
— Вспоминаю случай, когда в составе «Арсенала» не вышло ни одного англичанина, и у Арсена Венгера спросили, почему он так поступил. А он сказал: «Извините, я не смотрел в их паспорта».
Думаю, нужно сделать так, чтобы тренер не думал, как выдержать лимит на поле. Это пойдет на пользу и россиянам. Сейчас есть какое-то уютное чувство: «Я россиянин, нас должно быть шесть. Я буду среди них. Могу не тренироваться».
Нужна конкуренция. Только она поднимает уровень игроков. И вообще всех в любых сферах. Когда ее нет, засыпаешь. Вы же сами называете российских игроков паспортистами.
— Возникали у вас в тренировочном процессе проблемы с мотивацией эти самых паспортистов?
— Порой случается, когда игрок думает: «Зачем тяжело работать, если я могу поберечь себя». Из опыта работы с российскими игроками скажу, что такой проблемы никогда не возникали. Если были вопросы, быстро решал все индивидуально.
Вообще, я могу поссориться с человеком, а через пять минут общаться с ним, как будто ничего не было. Просто всегда бывают рабочие моменты, когда кто-то где-то не дорабатывает. У меня положительные впечатления от работы с российскими игроками.
— Нужен ли молодым россиянам некий потолок зарплат?
— Думаю, до 23 лет нужно какое-то ограничение. Когда у тебя все есть, очень трудно стремиться к чему-то. А в жизни без этого никак.
Дзюба, Джорджевич, Смородская
— Вы поработали с Артемом Дзюбой в «Ростове» и «Арсенале». Как за год ему удалось стать из лавочника «Зенита» героем России?
— Думаю, он сам принял в голове решение. Он сказал: «Хочу доказать всем». Слава богу, что доказал. Помните его гол в ворота «Порту»? У Артема всегда был талант. Думаю, с ним неправильно обходились.
Он всегда был хорошим игроком. В «Томске» у Валерия Непомнящего, который тоже умеет работать с игроками, Дзюба раскрепостился. Именно в «Томи» он мне в первый раз понравился. Так что к таланту Артему просто нужно было найти подход и раскрыть его.
Жаль, он раньше не уехал за границу. Думаю, мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране.
— Вы много лет прожили и проработали в России. Не задумывались о получении гражданства?
— Да, думаю над этим. Если сейчас все в Самаре все будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт.
— Что в русских вам нравится более всего?
— Душа. Все об этом говорят, но только человек, который близко познакомился с Россией, понимает это.
— В интернете есть забавная картинка с десятью заповедями черногорца…
— О да, видел ее. Это все правда, ха-ха! И на русских, возможно, эти заповеди тоже можно применить.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1091
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
908
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1185
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8179
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8643
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8350
Спорт в регионе
15 июня 2019 13:40
Хуже всего заполняются «Казань Арена» и «Фишт». Спорт в регионе
48
15 июня 2019 12:49
Главный тренер «Крыльев Советов» не покинет команду и продолжит работу. Спорт в регионе
88
15 июня 2019 12:14
Хуже всего заполняются «Казань Арена» и «Фишт». Спорт в регионе
110
14 июня 2019 20:58
С каждой стороны будут соревноваться более 200 спортсменов. Спорт в регионе
285
14 июня 2019 18:31
В рамках игр пройдут соревнования по 8 видам спорта: художественная гимнастика, плавание, велоспорт-шоссе, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол и... Спорт в регионе
306
14 июня 2019 15:46
В сезоне-2018/19 самарский клуб занял 13-е место в чемпионате России. Спорт в регионе
282
14 июня 2019 13:11
Вход на соревнования свободный. Спорт в регионе
251
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
335
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
320
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
295
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
391
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
383
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
335
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
256
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
552
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
572
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
326
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
627
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
549
Мероприятия