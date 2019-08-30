Миодраг Божович: Сегодня на поле была равная игра

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– Думаю, что сегодня была равная игра. Хорошие моменты были у обеих команд. В концовке мы хотели выиграть, но едва не пропустили гол.Полную пресс-конференцию Миодрага Божовича смотрите скоро на "Крылья Советов-ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС