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Миодраг Божович: Очень важная победа

17 августа 2019 18:05
226
Главный тренер
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги победного матча в Екатеринбурге (3:1) и ответил на вопросы журналистов.

– Очень важная победа. Нам сегодня было важно победить после четырех поражений подряд. Это давило на команду. Вовремя забили гол, нам стало легче играть. Мы играли как настоящая команда, не дали создать сопернику много моментов и заслужили победу. Когда стали играть в большинстве, стало проще.

– По Соболеву много предложений?

– Я не думаю об этом. Мое место на поле, я тренирую команду.

– Почему случился пропущенный гол?

– Будем смотреть, разбирать ошибки и исправлять их, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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