Миодраг Божович: Очень важная победа

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– Очень важная победа. Нам сегодня было важно победить после четырех поражений подряд. Это давило на команду. Вовремя забили гол, нам стало легче играть. Мы играли как настоящая команда, не дали создать сопернику много моментов и заслужили победу. Когда стали играть в большинстве, стало проще.– Я не думаю об этом. Мое место на поле, я тренирую команду.– Будем смотреть, разбирать ошибки и исправлять их, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"