Миодраг Божович: Нам нужно исправлять свои ошибки

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– "Ростов" хорошо играет в этом году, приятно смотреть на эту команду. Мы сами себе "привезли" гол и опасные моменты у своих ворот. Во втором тайме мы попытались изменить игру, но не получилось. Думаю, что "Ростов" заслужил эту победу.– Это правая рука тренера на поле. Он боец, опытный игрок. Он ничуть не изменился с годами.– У "Крыльев" четыре поражения подряд. Это давит?– Это давит на команду, на нас всех. Нет других дорог, кроме работы. Нам нужно исправлять свои ошибки. У нас много новых игроков, команда только выстраивается. Линия обороны абсолютно новая, трудно наладить игру быстро.– Мы попытались ускорить игру на фланге. Выпустили Зиньковского, чтобы он мог убежать в атаку. Но не могу сказать, что у нас получилось.– Думаю, он входит в число самых красивых стадионов в России. Мне было приятно побывать здесь, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС