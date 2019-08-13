Миодраг Божович: Нам нужно исправлять свои ошибки
13 августа 2019 16:22
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– "Ростов" хорошо играет в этом году, приятно смотреть на эту команду. Мы сами себе "привезли" гол и опасные моменты у своих ворот. Во втором тайме мы попытались изменить игру, но не получилось. Думаю, что "Ростов" заслужил эту победу.
– Какие впечатления от Александра Гацкана?
– Это правая рука тренера на поле. Он боец, опытный игрок. Он ничуть не изменился с годами.
– У "Крыльев" четыре поражения подряд. Это давит?
– Это давит на команду, на нас всех. Нет других дорог, кроме работы. Нам нужно исправлять свои ошибки. У нас много новых игроков, команда только выстраивается. Линия обороны абсолютно новая, трудно наладить игру быстро.
– Замена Анюкова чем была продиктована?
– Мы попытались ускорить игру на фланге. Выпустили Зиньковского, чтобы он мог убежать в атаку. Но не могу сказать, что у нас получилось.
– Какие впечатления от "Ростов Арены"?
– Думаю, он входит в число самых красивых стадионов в России. Мне было приятно побывать здесь, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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