Миодраг Божович: "Мы провалили игру. Я хочу извиниться перед болельщиками за это поражение"

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– Мы провалили игру. Проиграли заслуженно. Второй тайм провели плохо. Было много ошибок. Я хочу извиниться перед болельщиками за это поражение. Сейчас мы должны готовиться к стыковым матчам и выводы должны делать после этих игр.– Да, мы знаем их хорошо. Там крепкий состав, хороший тренер и стадион. Будет трудно и нам, и им.– У нас в голове игра с "Нижним Новгородом", но так нельзя. Это просто позор. Я не снимаю с себя ответственности. Мне очень стыдно. Мы могли сыграть лучше, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"