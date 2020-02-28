Миодраг Божович: "Мне некого упрекнуть из своих игроков"

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- Это была очень сложная игра для нас. Мы очень быстро оказались вменьшинстве. Тем не менее, у нас было достаточно моментов для взятия ворот. Нужно было забивать второй гол. Я думаю, что мы сегодня больше заслужили победу. Мне некого упрекнуть из своих игроков.