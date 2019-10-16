Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 16 октября, 23:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/10:
USD 64.35
0.1
EUR 71.05
0.2
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Миодраг Божович - о подготовке к «Оренбургу», Соболеве в сборной и формировании команды

16 октября 2019 20:16
195
На вопросы самарских журналистов ответил главный тренер нашей команды.
На стадионе «Металлург» состоялась открытая тренировка «Крыльев Советов».

После занятия на вопросы самарских журналистов ответил главный тренер нашей команды Миодраг Божович, передает пресс-служба ФК "КС".

Видео здесь
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1540
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1303
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1598
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8551
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8983
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8681
Весь список
Спорт в регионе
16 октября 2019  20:16
На вопросы самарских журналистов ответил главный тренер нашей команды.
Миодраг Божович - о подготовке к «Оренбургу», Соболеве в сборной и формировании команды
На вопросы самарских журналистов ответил главный тренер нашей команды.  Спорт в регионе
195
16 октября 2019  20:11
У всех желающих будет возможность сфотографироваться с Александром, взять у него автограф, а также приобрести билеты на домашний матч нашей команды с "Зенитом".
Александр Соболев встретится с болельщиками в банке "Солидарность"
У всех желающих будет возможность сфотографироваться с Александром, взять у него автограф, а также приобрести билеты на домашний матч нашей команды с... Спорт в регионе
149
16 октября 2019  18:18
Мастер-класс включал в себя все традиционные элементы: «баскетбольная» разминка, серия упражнений на дриблинг, передачи и броски и, конечно, двустороння игра.
Баскетболисты «Самары» провели мастер-класс в школе №46
Мастер-класс включал в себя все традиционные элементы: «баскетбольная» разминка, серия упражнений на дриблинг, передачи и броски и, конечно, двустороння... Спорт в регионе
155
16 октября 2019  16:12
Он сейчас работает в Центре подготовки футболистов.
Антон Бобер стал тренером «Крыльев Советов»
Он сейчас работает в Центре подготовки футболистов.  Спорт в регионе
688
15 октября 2019  20:38
Первая ракетка России не сумела пробиться во второй круг домашнего турнира WTA. Действующая чемпионка Кубка Кремля проиграла представительнице Украины Даяне Ястремской.
Касаткина выбыла из розыгрыша Кубка Кремля в первом круге
Первая ракетка России не сумела пробиться во второй круг домашнего турнира WTA. Действующая чемпионка Кубка Кремля проиграла представительнице Украины Даяне... Спорт в регионе
317
15 октября 2019  14:40
Презентация игроков и спортивной формы, обновленного клубного сайта и логотипа - это лишь малая часть программы мероприятия.
Волейбольный клуб «Нова» встречается со своими болельщиками
Презентация игроков и спортивной формы, обновленного клубного сайта и логотипа - это лишь малая часть программы мероприятия.  Спорт в регионе
422
15 октября 2019  14:03
С 5 по 11 октября в Чебоксарах прошло первенства Центрального Совета физкультурно-спортивного общества Профсоюзов «Россия» среди юношей 14-15 лет
Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соревнований
С 5 по 11 октября в Чебоксарах прошло первенства Центрального Совета физкультурно-спортивного общества Профсоюзов «Россия» среди юношей 14-15 лет  Спорт в регионе
361
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
269
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
366
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
713
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
541
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
492
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
768
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
991
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1609
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1121
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1371
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1567
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1009
Весь список

Мероприятия
Александр Соболев встретится с болельщиками в банке "Солидарность"
В Самаре состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века
Баскетболисты «Самары» провели мастер-класс в школе №46
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные