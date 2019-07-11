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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Миодраг Божович - о новичках «Крыльев», Сергее Корниленко и молодых игроках

11 июля 2019 17:14
156
Главный тренер нашей команды Миодраг Божович ответил на вопросы журналистов.
Миодраг Божович - о новичках «Крыльев», Сергее Корниленко и молодых игроках.

На клубной базе "Крыльев Советов" состоялась открытая тренировка для представителей СМИ.

После её окончания главный тренер нашей команды Миодраг Божович ответил на вопросы журналистов.

Видео смотрите по ссылке http://youtu.be/UmelYeH_0Kw , передает пресс-служба ФК "КС". 
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