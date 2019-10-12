"Мега-Лада" из Тольятти стала вице-чемпионом России по спидвею
12 октября 2019 14:10
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Молодцы, поздравляем с достойным завершением сезона 2019, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.
Фото: пресс-служба администрации Тольятти
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