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Медведева рассказала о «серьезном поражении легких» из-за коронавируса

12 декабря 2020 16:12
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В нынешнем сезоне фигуристка пока не приняла участия ни в одном турнире. Пропустит она и чемпионат России, который пройдет 22–27 декабря в Челябинске.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что в ноябре—декабре переболела коронавирусом, передает РБК. Об этом 21-летняя спортсменка сообщила в интервью ТАСС.

«Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьезным поражением легких. Сейчас я более или менее здорова, но вышла на лед только 8 декабря», — заявила Медведева.

Ранее в среду президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил «РБК Спорт», что Медведева пропустит запланированный на 22–27 декабря в Челябинске чемпионат России из-за неготовности.

Медведева подтвердила пропуск национального первенства, назвав нынешний сезон самым сложным в карьере. «Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. После того как спина почувствовала себя лучше и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела», — сказала она.

В конце ноября о заболевании Медведевой COVID-19 сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, фигуристка сдала положительный тест после трех отрицательных.

Медведева пропустила все старты в 2020 году. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2019-м на чемпионате России.

В середине сентября Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. С 2018 года она тренировалась в Канаде у Брайана Орсера.

С июля россиянка занималась на столичном катке ЦСКА. Изначально она планировала вернуться в Канаду к Орсеру после открытия границ.

В 2016 и 2017 годах Медведева под руководством Тутберидзе занимала первые места на чемпионатах мира и Европы, а также в финалах серии Гран-при. На Играх-2018 в Пхёнчхане она выиграла два серебра — в личном турнире и командных соревнованиях.

Высшее достижение Медведевой после переезда в Канаду — бронзовая награда на чемпионате мира 2019 года в Японии. В декабре спортсменка снялась с чемпионата России перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.
 

 

Фото: РБК
 

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