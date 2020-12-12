Медведева рассказала о «серьезном поражении легких» из-за коронавируса

166

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что в ноябре—декабре переболела коронавирусом, передает РБК. Об этом 21-летняя спортсменка сообщила в интервью ТАСС.



«Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьезным поражением легких. Сейчас я более или менее здорова, но вышла на лед только 8 декабря», — заявила Медведева.



Ранее в среду президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил «РБК Спорт», что Медведева пропустит запланированный на 22–27 декабря в Челябинске чемпионат России из-за неготовности.



Медведева подтвердила пропуск национального первенства, назвав нынешний сезон самым сложным в карьере. «Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. После того как спина почувствовала себя лучше и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела», — сказала она.



В конце ноября о заболевании Медведевой COVID-19 сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, фигуристка сдала положительный тест после трех отрицательных.



Медведева пропустила все старты в 2020 году. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2019-м на чемпионате России.



В середине сентября Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. С 2018 года она тренировалась в Канаде у Брайана Орсера.



С июля россиянка занималась на столичном катке ЦСКА. Изначально она планировала вернуться в Канаду к Орсеру после открытия границ.



В 2016 и 2017 годах Медведева под руководством Тутберидзе занимала первые места на чемпионатах мира и Европы, а также в финалах серии Гран-при. На Играх-2018 в Пхёнчхане она выиграла два серебра — в личном турнире и командных соревнованиях.



Высшее достижение Медведевой после переезда в Канаду — бронзовая награда на чемпионате мира 2019 года в Японии. В декабре спортсменка снялась с чемпионата России перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.



Фото: РБК

