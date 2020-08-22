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Матч в Самаре стал самым посещаемым в 5 туре ФНЛ 2020/21

22 августа 2020 22:25
137
Игру на "Самара Арене" клубов «Крылья Советов» и «Оренбург», завершившуюся со счётом 0:1, увидели 3 тысячи 605 зрителей.
ПорталТурСтат представил рейтинг городов команд Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 5 тура, прошедшего 22 августа.

Матчи в Самаре, Нижнем Новгороде и Хабаровске вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ.

Игру на "Самара Арене" клубов «Крылья Советов» и «Оренбург», завершившуюся со счётом 0:1, увидели 3 тысячи 605 зрителей.

Матч в Нижнем Новгороде команд «Нижний Новгород» и «Алания-Владикавказ» - 3 тысячи 397 зрителей.

Игру в Хабаровске команд «СКА» и «Факел» - 1217 человек.

По данным ТурСтат, более одного миллиона зрителей посетили матчи ФНЛ прошлого сезона. 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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