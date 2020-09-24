Матч в Самаре - в топ-3 самых посещаемых в 11 туре ФНЛ 23 сентября

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Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 11 тура, прошедшего 23 сентября.

Матчи в Калининграде, Самаре и Воронеже вошли в топ-3 по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ.

Игру в Калининграде, в которой «Балтика» проиграла «Чайке» со счётом 0:1, посетили 3 тысяч 874 человека.

Матч в Самаре клубов «Крылья Советов» и «Динамо-Брянск», завершившийся со счётом 7:0, на стадионе увидели 3 тысячи 507 зрителей.

Матч в Воронеже между клубами «Факел» и «Томь» (0:0) - 1994 человека.

По данным ТурСтат, 15,4 тысячи зрителей посетили матчи ФНЛ в прошедшем туре.

Фото: ФК "КС"