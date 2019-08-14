Матч-призрак. Кто скрыл от россиян историческую победу "Краснодара"?
14 августа 2019 21:21
146
За час до ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" в эфире "Матч ТВ" наблюдалась стандартная картина: ведущий и эксперты обсуждали шансы российского клуба пройти дальше. Они, кстати, были не такими и большими: всё-таки выездная победа, домашние трибуны и больший еврокубковый опыт давали преимущество португальцам. Тем не менее от "Краснодара" ждали фирменной яркой игры, которая при удачном стечении обстоятельств могла дать результат. А вот чего точно никто не ждал, так это сообщения в эфире "Матч ТВ" за пару минут до начала матча.
Что случилось?
Пока российские футбольные болельщики спешно пытались найти в Сети хоть какую-то трансляцию игры, первыми "к людям вышли" комментаторы "Матч ТВ". В частности, Константин Генич, атакованный фанатами, объяснил, что это футбольный клуб "Порту" решил никому не отдавать сигнал трансляции.
Пока "независящие от канала причины" всё ещё не были прояснены, вся ненависть болельщиков обрушилась на "Матч ТВ". Версия о принадлежащих "Порту" правах выглядела не совсем очевидно, ведь это же матч Лиги чемпионов, значит, правами должен владеть УЕФА. Но на самом деле всё устроено чуть сложнее. УЕФА владеет правами на показ матчей начиная с финального раунда квалификации, то есть следующего тура. А на том этапе, где "Краснодар" сражался с "Порту", трансляцией действительно владеют клубы.
Кто виноват?
Ближе ко второму тайму игры подоспел официальный комментарий от "Матч ТВ". На канале подтвердили информацию о том, что именно футбольный клуб "Порту" является эксклюзивным владельцем прав на трансляцию игры и как раз португальская сторона решила неожиданно поменять условия достигнутых прежде договорённостей.
— Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно клубу "Порту". Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении "Порту". Даже усилия наших друзей из "Краснодара" не смогли изменить эту драматическую ситуацию. Мы приносим извинения и ещё больше желаем "быкам" победы, — говорится в заявлении "Матч ТВ".
Пострадал, как выяснилось, не только "Матч ТВ", но и все португальские телеканалы, которые собирались показывать игру. "Порту" в последний момент решил изменить условия договоров и в итоге оставил всех партнёров без сигнала. А суть изменений была в том, что "Потру" потребовал немедленной оплаты, хотя в контракте были оговорены сроки. Такое решение принял непосредственно президент "Порту".
Лайф запросил комментарий о сложившейся ситуации и у футбольного клуба "Порту", однако на момент публикации материала ответа не последовало.
Что делать?
Легально посмотреть можно было только одним способом — через клубное приложение FC Porto TV. В нём трансляция шла бесплатно и без каких-либо задержек. Несмотря на то что во время форс-мажора оно спасло вечера многих поклонников футбола в России, ему всё равно досталось от разъярённых болельщиков. Ему мгновенно начали занижать рейтинги, ставя единицы. Большинство отзывов, написанных ночью, само собой, негативные.
Отдельной проблемой просмотр матча стал для жителей Краснодара, которые собрались посмотреть важнейшую игру своей команды возле стадиона в парке Галицкого. Но и они нашли выход из ситуации, запустив на большом экране текстовую трансляцию поединка.
Не остался в стороне и "Матч ТВ". Телеканал транслировал финальный отрезок поединка из-под полы, используя камеру за воротами, а затем с этого ракурса показал зрителям все голы матча.
Почему этот матч так важен?
Футбольный клуб "Краснодар" — очень молодой, он появился всего 11 лет назад, в феврале 2008 года. И тот факт, что команда за такой короткий срок сумела подняться из подвала российского футбола на уровень Лиги чемпионов, — очень большой успех.
При этом противостояние с "Порту" — это лигочемпионский дебют "Краснодара". До этого клубу Сергея Галицкого доводилось выступать только в Лиге Европы, хотя голубой мечтой "отца" "Краснодара" всегда оставался главный футбольный турнир Старого Света. Сейчас клубу удалось выйти в ЛЧ, но пока не в групповой этап. И первым же соперником стал мощнейший "Порту", который не только имеет в своём активе две победы в ЛЧ, но и вообще всего трижды пропускал участие в турнире в XXI веке.
При этом домашний матч "Краснодар" проиграл, а потому в ответной игре на карту было поставлено буквально всё: только победа (да ещё и результативная!) давала российской команде шанс на выход в раунд плей-офф квалификации — последний перед групповым этапом. И у "Краснодара" всё получилось. Клуб одержал без преувеличения историческую победу: невероятно значимую и к тому же первую в истории в Лиге чемпионов. И тем самым клуб преподнёс шикарный подарок Сергею Галицкому, которому как раз сегодня исполняется 52 года.
Последствия
Поскольку официального комментария со стороны "Порту" так и не последовало, до сих пор не ясно, чем именно руководствовался клуб, когда решил вдруг нарушить договорённости со своими партнёрами-вещателями, оставив их в итоге без трансляции матча. Если президент клуба руководствовался финансовыми мотивами, то его ставка прогорела, причём по-крупному.
Дело в том, что для португальского клуба серьёзной статьёй доходов было само по себе участие в Лиге чемпионов. Во-первых, команды получают серьёзные бонусы от УЕФА, в том числе за успешные выступления, имеют возможность заполнять стадионы на крупных международных играх и опять же получать прибыль от телеправ. Теперь "Порту" лишился всех этих привилегий и потерял, по оценкам португальской прессы, около 44 миллионов евро.
— По моей информации, от местных телеканалов они запросили 200 тысяч евро за трансляцию, для России — меньше. У себя они запросили такую цену, и, понятное дело, никто не купил. В итоге они отказались от этих денег и, насколько я понял, не продали рекламные борта. За попадание в групповой этап Лиги чемпионов они должны были получить 15,25 миллиона евро, сейчас за Лигу Европы они получат 2,92 миллиона евро. У "Порту" что-то пошло не так, — цитирует Гавриила Гордеева ТАСС.
Кроме того, сейчас "Матч ТВ" работает над тем, чтобы в судебном порядке подвергнуть "Порту" санкциям за срыв договорённостей. Но главное наказание клуб уже получил: лишив Россию одного матча Лиги чемпионов, он лишил себя этого турнира на целый год.
Фото: Скриншот © "Матч ТВ"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1315
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1124
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1418
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8317
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8762
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8478
Спорт в регионе
14 августа 2019 21:21
Ответный матч "Краснодара" с "Порту" в Лиге чемпионов получился эпохальным. Российский клуб одержал победу и прошёл в финальный раунд плей-офф. Спорт в регионе
146
14 августа 2019 20:12
Букмекерские ставки все активнее привлекают пользователей. Кто-то любит делать их, руководствуясь собственным азартом, но многие рассматривают это и как... Спорт в регионе
34
14 августа 2019 16:07
С 8 по 11 августа на аэродроме витебского аэроклуба ДОСААФ прошел очередной – 3-й этап кубка Мира по вертолетному спорту. Спорт в регионе
201
14 августа 2019 14:30
Мероприятие собрало более 100 сильнейших спортсменов из 16 стран, среди которых многократные чемпионы Европы и мира. Спорт в регионе
223
14 августа 2019 13:45
Оно проходило с 7 по 10 августа в Латвии. Спорт в регионе
217
13 августа 2019 19:50
Юрия Сёмина наградили за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. Спорт в регионе
333
13 августа 2019 16:22
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович подвел итоги матча в Ростове-на-Дону. Спорт в регионе
308
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
432
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
935
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
528
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
638
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
551
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
462
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
523
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
354
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
536
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
887
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
866
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
803
Мероприятия