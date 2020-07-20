Матч "Крылья Советов" – "Сочи" не состоится

319

"Сочи" строго выполняет рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.Таким образом, эта игра не состоится.Ранее по этой же причине не состоялся матч между "Тамбовом" и "Сочи", который должен был пройти 16 июля, передает пресс-служба ФК "КС".