Матч "Крылья Советов" – "Сочи" не состоится
20 июля 2020 14:29
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"Сочи" строго выполняет рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, эта игра не состоится.
Ранее по этой же причине не состоялся матч между "Тамбовом" и "Сочи", который должен был пройти 16 июля, передает пресс-служба ФК "КС".
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