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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Матч "Крылья Советов" – "Сочи" не состоится

20 июля 2020 14:29
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Футбольный клуб "Сочи" официальным письмом уведомил "Крылья Советов" о том, что эпидемиологическая ситуация не позволяет клубу принять участие в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ между "Крыльями Советов" и "Сочи", который должен был пройти 22 июля на "Самара Арене".

"Сочи" строго выполняет рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, эта игра не состоится.

Ранее по этой же причине не состоялся матч между "Тамбовом" и "Сочи", который должен был пройти 16 июля, передает пресс-служба ФК "КС". 
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