Матч "Крыльев Советов" - "Сочи" не состоится из-за коронавируса
21 июля 2020 11:47
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В среду, 22 июля, в областном центре на стадионе "Самара Арена" должен был состояться матч в рамках 30-го тура РПЛ. Игра между "Крыльями Советов" и "Сочи" планировалась на 20:00 по местному времени.
Однако сегодня стало известно, что встреча не состоится. Руководство сочинского клуба сообщило самарцам, что команда не сможет явиться на матч. Виной этому стала сложная эпидемиологическая обстановка, сообщает портал СОВА.
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