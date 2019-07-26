МОК разрешил олимпийцам РФ выступить на Играх-2020 под своим флагом
26 июля 2019 17:43
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"Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий", - отмечает ОКР.
Отмечается, что это касается и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться.
На зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане после грандиозного допингового скандала российские атлеты выступали под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Статус накладывал множество ограничений, в том числе полный запрет на демонстрацию национальной символики.
5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации из-за массовых нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на домашних Играх-2014 в Сочи. Отечественные спортсмены получали индивидуальные приглашения на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане после прохождения строжайшего отбора. В итоге команда выступала в усеченном составе и под олимпийским флагом. МОК полностью восстановил в правах ОКР 28 февраля 2018 года.
Что касается легкоатлетов, то они по той же причине были отстранены от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Исключение было сделано лишь для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая живет и тренируется за границей.
Из-за допингового скандала и последовавших санкций участие представителей РФ в Олимпиаде-2016 до последнего времени было под вопросом. Специально для отечественных олимпийцев были введены жесточайшие критерии отбора, вместо тренировок многим из них пришлось заниматься судебными тяжбами.
В итоге делегация потеряла всех тяжелоатлетов и легкоатлетов, кроме Клишиной, львиную долю гребцов и велогонщиков.
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