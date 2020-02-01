Лыжный марафон «Сокольи горы - 2020» привлёк рекордное количество участников

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Лыжный марафон «Сокольи горы» проходит в Самаре уже 6-ой год подряд. Это открытые старты, в которых может принять участие любой желающий. В 2018 году самарский зимний марафон стал полноправным членом всероссийской серии Russialoppet. Главная миссия соревнований – это не только развитие лыжного движения, но и событийного туризма по России. В 2019 году лыжный марафон «Сокольи горы» получил национальную премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019». Престижную награду организаторы марафона получили в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». Для всех участников соревнований организаторы предлагают экскурсионное сопровождение. Спортсмены чаще всего пользуют возможность посетить самарские музеи, съездить на обзорную экскурсию, познакомиться с достопримечательностями. Поэтому «Сокольи горы» отлично подходят тем, кто любит совмещать спортивные соревнования с путешествиями, марафон — это не только повод поучаствовать в гонке, но и посмотреть город.Трасса марафона «Сокольи горы - 2020» проходит в поселке Управленческий, в окрестностях Сокольих гор, имеющих природный рельеф идеальный для проведения таких соревнований – с некрутыми подъемами и спусками. К тому же с возвышенностей открывается потрясающий вид на Волгу и Жигулевские горы.Шестой марафон начался традиционно с ночной лыжной гонки 30 января, в которой приняли участие около 200 спортсменов. Лыжники преодолели дистанции 5 и 10 км. Освещали трассу лыжникам, бегущим по лесной просеке, только налобные фонарики.1 февраля более 300 спортсменам пробежали марафонскую дистанцию на 51 км лыжники вольным стилем. Соревнования продолжатся и в воскресенье 2 февраля."Самарский марафон стал визитной карточкой нашего города. Способствует развитию в регионе спортивного событийного туризма. Лыжники готовы приезжать в Самару на 4-5 дней, поэтому для них мы готовим насыщенную спортивную и развлекательную программу. Так родилась идея объединить в одни соревнования сразу три гонки. Срабатывает и "сарафанное радио". Раньше из какого-то города к нам приезжал один участник, а теперь сразу двадцать. Потому что им понравилось в Самаре", - отметил Алексей Жирухин, соорганизатор самарского лыжного марафона "Сокольи горы-2020".Каждый финишер гонки получит свидетельство о преодолении дистанции и памятную медаль с изображением Сокольих гор. На лыжню приглашают всех желающих – и профессионалов, и любителей, и новичков, рискнувших поучаствовать в соревнованиях."Проведение таких массовых соревнований по лыжным гонкам способствует привлечению к систематическим занятиям спортом жителей региона. А это является одной из задач национального проекта "Демография", инициированного Президентом России Владимиром Путиным и федерального проекта "Спорт — норма жизни", - отметил Дмитрий Чеканов, руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации