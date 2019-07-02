Любишь футбол: бери мяч и приходи на площадь Куйбышева
2 июля 2019 20:14
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Бери мяч и приходи на площадь Куйбышева!
Тебя ждёт ровный газон, четкая разметка, крепкие ворота и трибуны для твоей группы поддержки!
Футбол летом в самом центре любимого города в 10 минутах от Волги!
Что может быть лучше, передает Depsporta_63.
Фото: Depsporta_63
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