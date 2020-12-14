Лев Яшин признан лучшим футбольным вратарём мира всех времён

Французский журнал France Football объявил первые результаты по формированию так называемой команды мечты — лучших футболистов всех времён на каждую из позиций на поле, передает Лайф. Безоговорочным лидером в соревновании за место в воротах стал обладатель "Золотого мяча" 1963 года Лев Яшин, сообщается на официальной странице журнала в "Инстаграме".
Соперниками советского вратаря были англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и голландец Эдвин ван дер Сар. Однако Яшин победил с солидным отрывом — за его кандидатуру проголосовали 140 из 177 журналистов-экспертов.
Также журнал уже представил линию защиты в "команде мечты". Лучшим правым защитником всех времён назван бразилец Кафу. В центр защиты журнал по итогам голосования поставил немца Франца Беккенбауэра. А левый фланг занял итальянский защитник Паоло Мальдини.
Фото: ТАСС / Игорь Уткин / Лайф
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий