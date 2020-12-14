Лев Яшин признан лучшим футбольным вратарём мира всех времён

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Французский журнал France Football объявил первые результаты по формированию так называемой команды мечты — лучших футболистов всех времён на каждую из позиций на поле, передает Лайф. Безоговорочным лидером в соревновании за место в воротах стал обладатель "Золотого мяча" 1963 года Лев Яшин, сообщается на официальной странице журнала в "Инстаграме".

Соперниками советского вратаря были англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и голландец Эдвин ван дер Сар. Однако Яшин победил с солидным отрывом — за его кандидатуру проголосовали 140 из 177 журналистов-экспертов.

Также журнал уже представил линию защиты в "команде мечты". Лучшим правым защитником всех времён назван бразилец Кафу. В центр защиты журнал по итогам голосования поставил немца Франца Беккенбауэра. А левый фланг занял итальянский защитник Паоло Мальдини.

Фото: ТАСС / Игорь Уткин / Лайф