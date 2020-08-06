"Лето с футбольным мячом": футбольный фристайл и призы от "Крыльев". Видео

В этом году в Самаре вновь проходит традиционный областной турнир "Лето с футбольным мячом"! В этот раз участники могут соревноваться в пяти новых форматах. Один из них – конкурс футбольного фристайла.
Для участия в конкурсе необходимо записать видео, в котором показано, как участник владеет футбольным мячом и в течение определенного времени демонстрирует свои футбольные навыки. Видео должно быть записано одним дублем, без склеек и без наложения различных видеоэффектов и музыкального сопровождения. Хронометраж видео – не более 1 минуты 30 секунд.
Мастерство участников конкурса будет оцениваться по следующим критериям:
- креативность номера;
- техничное владение футбольным мячом;
- оригинальность.
Видео необходимо отправить на электронную почту mishezz@yandex.ru, указав в письме свои Ф.И.О., возраст, место проживания и контактный телефон.
Десять лучших футбольных фристайлеров Самарской области выберет игрок основного состава "Крыльев Советов", полузащитник Антон Зиньковский.
Финал турнира пройдет на "Самара Арене" – это будет яркий праздник с фан-зонами, мастер-классами и торжественным награждением.
С полным регламентом турнира можно ознакомиться здесь
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Видео здесь
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