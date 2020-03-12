Кубок России наш: "Самара" - "Темп-СУМЗ-УГМК" - 86:69
12 марта 2020 21:16
78
Кубок наш!
Самара - Темп-СУМЗ-УГМК 86:69
Поздравляем команду и болельщиков!
Браво, команда! Спасибо, болельщики, передает пресс-служба минспорта СО.
Спортсменов поздравил Дмитрий Азаров.
"Кубок России по баскетболу наш! Поздравляю Команду! Поздравляю болельщиков", - написал губернатор в Твиттере.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
2040
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1821
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2111
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9088
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9400
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9260
Спорт в регионе
12 марта 2020 21:16
Дмитрий Азаров: "Поздравляю Команду! Поздравляю болельщиков!" Спорт в регионе
78
12 марта 2020 15:50
В них примут участие жители региона в возрасте 18-49 лет (VI-VIII ступени комплекса ГТО). Спорт в регионе
177
12 марта 2020 15:46
В соревнованиях приняли участие свыше 230 спортсменов из 14 регионов РФ. Спорт в регионе
180
12 марта 2020 15:43
В командном зачете как среди взрослых, так и среди юношей первенствовали сборные команды Самарской области. Спорт в регионе
169
12 марта 2020 14:29Бонусы в БК или что такое бонусхантинг
Бонусхантинг оказывается весьма прибыльным занятием особенно для опытных игроков. Спорт в регионе
28
11 марта 2020 17:54
Вне зачета выступили две команды - колясочников - "Олимп" и "Галактика". Спорт в регионе
283
11 марта 2020 09:35
Открытие соревнований 12 марта. Спорт в регионе
233
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
990
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
571
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
890
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1153
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3159
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1451
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
896
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
591
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
922
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
924
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1512
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2016
Мероприятия