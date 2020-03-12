Я нашел ошибку
Главные новости: 
Временно находящимся в Италии иностранным гражданам сейчас разрешено покинуть страну при условии отсутствия у них выраженных симптомов заболевания.
МИД рекомендовал находящимся в Италии россиянам скорее возвращаться домой
Чета из Альбино в провинции Бергамо прожила вместе 60 лет. Мужчина скончался в возрасте 86 лет, его жене было 82 года.
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Со всеми пассажирами уже связались медики. Число заболевших пневмонией нового типа в РФ увеличилось до 34.
Названы рейсы, которыми прилетели в Москву из Италии заражённые россияне
Дмитрий Азаров:
Кубок России наш: "Самара" - "Темп-СУМЗ-УГМК" - 86:69
Меры начнут действовать с полуночи 13 марта и затронут не только туристов, но и тех, кто едет в Россию для обучения или на работу.
Россия перестанет пускать итальянцев из-за коронавируса
Моделей Lada Vesta, Xray и Largus.
«АвтоВАЗ» отзовет более 12 тысяч автомобилей
В Ухане 11 марта выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом, а в материковом Китае за исключением провинции Хубэй — семь.
В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что Россия и мир, скорее всего, стоят на пороге нового кризиса.
Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
сегодня  Четверг, 12 марта, 22:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/03:
USD 74.03
2.56
EUR 83.66
2.64
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Кубок России наш: "Самара" - "Темп-СУМЗ-УГМК" - 86:69

12 марта 2020 21:16
78
Дмитрий Азаров:
Кубок России. Финал, второй матч.

Кубок наш!

Самара - Темп-СУМЗ-УГМК 86:69

Поздравляем команду и болельщиков! 

Браво, команда! Спасибо, болельщики, передает пресс-служба минспорта СО.

Спортсменов поздравил Дмитрий Азаров.

"Кубок России по баскетболу наш! Поздравляю Команду! Поздравляю болельщиков", - написал губернатор в Твиттере.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
2040
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1821
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2111
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9088
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9400
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9260
Весь список
Спорт в регионе
12 марта 2020  21:16
Дмитрий Азаров: "Поздравляю Команду! Поздравляю болельщиков!"
Кубок России наш: "Самара" - "Темп-СУМЗ-УГМК" - 86:69
Дмитрий Азаров: "Поздравляю Команду! Поздравляю болельщиков!" Спорт в регионе
78
12 марта 2020  15:50
В них примут участие жители региона в возрасте 18-49 лет (VI-VIII ступени комплекса ГТО).
На "Чайке" пройдет зимний фестиваль комплекса ГТО
 В них примут участие жители региона в возрасте 18-49 лет (VI-VIII ступени комплекса ГТО).  Спорт в регионе
177
12 марта 2020  15:46
В соревнованиях приняли участие свыше 230 спортсменов из 14 регионов РФ.
Самарский спортсмен выиграл всероссийские соревнования по подводному спорту
В соревнованиях приняли участие свыше 230 спортсменов из 14 регионов РФ.   Спорт в регионе
180
12 марта 2020  15:43
В командном зачете как среди взрослых, так и среди юношей первенствовали сборные команды Самарской области.
Команда Самарской области выиграла чемпионат и первенство ПФО по ММА
В командном зачете как среди взрослых, так и среди юношей первенствовали сборные команды Самарской области.   Спорт в регионе
169
12 марта 2020  14:29
Бонусы в БК или что такое бонусхантинг
 Бонусхантинг оказывается весьма прибыльным занятием особенно для опытных игроков. Спорт в регионе
28
11 марта 2020  17:54
Вне зачета выступили две команды - колясочников - "Олимп" и "Галактика".
В "Ипподром Арене" состоялось первенство Самарской области по керлингу
Вне зачета выступили две команды - колясочников - "Олимп" и "Галактика".  Спорт в регионе
283
11 марта 2020  09:35
Волжская волна пройдет в Самаре!
"Волжская волна" пройдет в Самаре!
Открытие соревнований 12 марта. Спорт в регионе
233
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
990
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
571
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
890
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1153
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3159
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1451
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
896
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
591
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
922
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
924
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1512
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
2016
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль татарской культуры «Татар бистэсе»
Об отмене общественной акции «Соединяя сердца» на площади Куйбышева
В Самарской области полицейские провели профилактическую акцию «Говорящий патруль»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные