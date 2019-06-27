Ксения Курач на Европейских играх в соревнований по гребле на байдарках и каноэ завоевала бронзу

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На Европейских играх в Минске спортсменка Самарской области Ксения Курач вместе с Олесей Ромасенко (Краснодарский край) в соревнований по гребле на байдарках и каноэ завоевали бронзу!Российский дуэт занял 3 место в дисциплине "каноэ-двойка, 500 метров", передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО